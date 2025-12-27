ساكو يوجه رسالة للصدر بشأن "التطبيع": آلمني ان يتم اخراج كلمتي عن سياقها

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم السبت، الى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر اعرب فيها عن حزنه والمه إزاء اخراج كلمته عن سياقها خلال ألقاها في قداس عيد الميلاد في العاصمة بغداد، مشددا على أنه لم يقصد فيها التطبيع مع اسرائيل.

وقال ساكو في الرسالة التي وجهها الى الصدر، إنه آلمه أن يتمّ إخراج الكلمة التي ألقاها في ليلة عيد الميلاد 24 من كانون الأول/ديسمبر الجاري عن سياقها الحقيقي، مؤكدا أنه لم يشر فيها مطلقا الى اي نوع من أنواع التطبيع السياسي مع "الكيان الصهيوني"، وانه يدرك "تماماً حساسية وتبعات هذا الامر".

وأوضح أنه "إنما كان قصده (..) هو الدعوة إلى توجيه أنظار العالم، وجذب اهتمامه الى العراق موطن الانبياء ومهد الحضارات بما يساهم في تنشيط السياحة الدينية والأثرية التي تعود بالنفع على البلاد".

ومؤخراً أُثير جدل واسع حول استخدام البطريرك لويس روفائيل ساكو مصطلح "التطبيع" خلال قداس عيد الميلاد في بغداد.

وعقبها أوضحت البطريركية الكلدانية أن المقصود هو "التطبيع مع العراق" بوصفه بلد الحضارات والديانات، وليس مع أي دولة أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.

وجاء التوضيح عقب رد من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي رفض المصطلح وربطه بكيان محتل، فيما دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى محاسبة من يروج للتطبيع.

وأول أمس الخميس أصدر اعلام البطريركية، توضيحاً بخصوص تسريب صوتي تتداوله بعض المواقع والصفحات يدعي قيام رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو بزيارة إلى إسرائيل.