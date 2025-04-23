ساكو يدعو لتغيير قوانين "عثمانية" ومناهج التعليم الدينية في العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، يوم الأربعاء، إلى إجراء تغييرات على قوانين في العراق تعود الى العهد العثماني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم "يوم الصلاة الوطني"، تحت شعار "نحو الوحدة في الإيمان" التي انطلقت فعالياتها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وشكر ساكو في كلمته، استقبال الاقليم آلاف النازحين من الموصل مع اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014.

وأضاف أن المنطقة تشهد حاليا احداثا ضاغطة منها الحرب في غزة التي تخلف الموت والدمار اضافة الى تمدد الاصولية التي تولد الانقسام والفرقة، لافتا الى أن هذه التحديات تغير موازين القوى وتهدد الأمن العالمي وخاصة المنطقة".

تتمة..