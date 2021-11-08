ساكو: لنصلي من أجل سلامة الكاظمي

شفق نيوز/ دعا البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الاثنين، إلى الصلاة من أجل سلامة رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

ساكو وخلال ترؤسه القداس، في كنيسة القلب الأقدس، في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد، حث المؤمنين على "رفع الصلاة من أجل سلامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن أجل أن يستمرّ العراق بالسير في خطى واثقة نحو الأمن والاستقرار والمستقبل الزاهر".

هذا وأجرى البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوقت سابق، ليطمئن على صحته، عقب محاولة الاغتيال الفاشلة.

وأعربت العديد من الدول والجهات الدولية في العالم العربي وخارجه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي، فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، في العاصمة بغداد.