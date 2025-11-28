سافايا يتلقى أوامر من ترمب قبل التوجه إلى العراق

شفق نيوز - واشنطن

صرّح مارك مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي الى العراق، يوم الجمعة، ان تلقى أوامر تكليفه من القائد العام للقوات المسلحة للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وكتب سافايا في منشور له على منصة "إكس - تويتر - سابقا"، إنه تلقى تلك الأوامر بشأن العراق خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأميركي بمناسبة "عيد الشكر".

هذا ولم يخض مبعوث ترمب الى العراق بتفاصيل تتعلق بتلك الأوامر.

وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، أول أمس الجمعة، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.