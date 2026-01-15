سافايا يفتح ملفات الأموال المشبوهة في العراق: مراجعة شاملة وعقوبات مرتقبة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، يوم الخميس، عن إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.

وقال سافايا، في بيان، إنه التقى اليوم بوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لبحث التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة في العراق، مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراداً في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية.

وأضاف أن المباحثات تضمنت أيضاً مناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة.

وأكد مبعوث الرئيس الأميركي أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم في ظل قيادة الرئيس دونالد جي ترمب.

وأمس الأربعاء، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمبعوث الخاص إلى العراق، مارك سافايا، مثنياً على مهاراته التفاوضية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي: "أحسنت صنعاً. هذا الرجل يتفاوض أفضل من أي شخص آخر".

وأضاف: "فيما يتعلق بالعراق، أنتم بحاجة إلى مفاوض بارع، يا مارك".