سافايا يبارك اتفاقية المياه بين العراق وتركيا: خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي

شفق نيوز- بغداد

قدم مبعوث الرئيس الأميركي للعراق، مارك سافايا، يوم الاثنين، تهنئة للعراق وتركيا بمناسبة توقيع اتفاقية لإدارة المياه، فيما جدد التزام بلاده بدعم العراق.

وقال سافايا في تدوينة على موقع "إكس": "ألف مبارك لجمهورية العراق وجمهورية تركيا، تم توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين لمعالجة قضايا إدارة المياه المستمرة".

وأضاف "كانت النقاط الرئيسية هي: ستقوم تركيا بإطلاق كمية محددة من المياه، سيركز العراق على إدارة المياه والاستخدام الفعال لها، سيتم منح الشركات التركية حق الوصول إلى بناء السدود ومشاريع إدارة المياه، مدة الاتفاقية 10 سنوات مع تجديدها سنويا".

وتابع "تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية، والتي تعد ضرورية لسبل عيش ملايين العراقيين المتضررين من الجفاف ونقص المياه".

وتابع "تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوي بدعم العراق وشعبه في سعيه لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار والبيئة المستدامة".

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية العراق، تتضمن الترتيبات التي ستُمكّن من التطبيق الفعلي لـ"اتفاقية التعاون" التي أبرمت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 2024.

وأضافت أن الآلية تنص على تمويل المشاريع التي ستتولاها الشركات التركية في مجال تحديث وتشييد البنية التحتية من أجل الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه في العراق، من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط العراقي.

ومن خلال هذا الإجراء، تقول الأناضول، تهدف تركيا إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.