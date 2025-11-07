سافايا عن الانتخابات: نقف إلى جانب العراق وهو يمضي لمستقبل خال من الميليشيات

شفق نيوز- بغداد

أبدى مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي للعراق، يوم الجمعة، دعم بلاده للعراق وهو يمضي نحو مستقبل "خال من الميليشيات" على حد وصفه.

وقال سافايا، في تدوينة على موقع "إكس": "يبدو مستقبل العراق مشرقًا بفضل شعبه الموهوب والنابض بالحياة، وهو أثمن مورد تمتلكه أي أمة".

وأضاف "لقد حقق العراق في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، ومع اقتراب البلاد من مرحلة مفصلية في مسيرتها الديمقراطية، فلنواصل هذا الزخم".

وتابع "تؤكد الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب العراق وهو يمضي قدمًا نحو مستقبلٍ قوي ومستقل وخالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مارك سافايا، نشر قبل أيام، بياناً رسمياً أكد فيه دعم واشنطن لمسار بغداد نحو "الاستقرار والسيادة والازدهار"، مشدداً على ضرورة توحيد القوات المسلحة تحت راية الحكومة المركزية ومنع أي جماعات مسلّحة من العمل خارج سلطة الدولة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".