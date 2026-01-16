سافايا: سأتواصل مع أصحاب القرار المناسبين خلال زيارتي للعراق لما فيه مصلحة الشعب

شفق نيوز - واشنطن / أربيل

عقد مارك سافايا مبعوث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب إلى العراق، اليوم الجمعة، اجتماعاً في البيت الأبيض مع كلٍّ من: وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ومدير شؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، وبحث معهما الزيارة التي سيجريها الى العراق.

وقال سافايا في بيان، "اتفقنا على أن القضايا التي جرى بحثها سيتم تناولها خلال زيارتي المقبلة إلى العراق، حيث سأتواصل مع أصحاب القرار المناسبين لمواجهة الوضع على الأرض لما فيه مصلحة الشعب العراقي".

وأعلن سافايا، يوم أمس الخميس، عن إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.