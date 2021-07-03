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سارة علاوي تنتقد أداء الكاظمي وتحذر من السلاح المنفلت: الانتخابات لن تكون نزيهة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T14:25:54+0000
سارة علاوي تنتقد أداء الكاظمي وتحذر من السلاح المنفلت: الانتخابات لن تكون نزيهة

شفق نيوز/ انتقدت القيادية في ائتلاف الوطنية سارة إياد علاوي، يوم السبت، أداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير بيئة مناسبة وصالحة للعملية الانتخابية، فيما حذرت من تأثير المال والسلاح المنفلت على إجراء الانتخابات المقبلة.

وقالت علاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أداؤها ضعيف وفي الوقت نفسه غير قادرة على توفير البيئة المناسبة والمصالحة الإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل في موعدها المحدد".

وأضافت أن "السلاح المنفلت والمال السياسي اخذ يتوسع بشكل أكبر من شراء البطاقة الانتخابية وتأثيرها على إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل".

وبينت علاوي، إن "الانتخابات لن تكون نزيهة وستشهد عزوفا قويا من العراقيين وسط تخوف من تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات".

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