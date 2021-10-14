سارة علاوي تطعن بنتائج الانتخابات: وجدنا فارقا كبيرا

شفق نيوز/ قدمت مرشحة ائتلاف الوطنية سارة اياد علاوي يوم الخميس، طعناً بالنتائج الاولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي التي أقيمت في العاشر من تشرين الأول الجاري.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن علاوي قدمت طعنا الى رئيس مجلس المفوضين، بنتائج الانتخابات التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للمفوضية بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١، حيث وجدنا فارقاً كبيراً بعدد الاصوات في المراكز والمحطات الانتخابية ضمن الدائرة رقم ١٢ في محافظة بغداد.

وأضاف البيان؛ "كما سجلنا العديد من الشكاوي والخروقات الخطيرة التي صاحبت العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع من طرد مراقبين الكيانات السياسية من قاعات الاقتراع ومنهم مراقبين ائتلاف الوطنية الذين لم يشهدوا العد والفرز لصناديق الاقتراع و امام انظار موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم اعطائهم تقرير نتائج محطات الاقتراع بعكس الاتفاق والذي نص على إعطاء النتائج الى مراقبي الائتلافات المختلفة".

واشار إلى أن هناك "فوضى رافقت الانتخابات، وعليه طالبنا المفوضية باحتساب الأصوات من خلال إعادة العد الفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية وقبول كافة الشكاوى المقدمة في الدائرة اعلاه".