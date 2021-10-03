ساحة التحرير تضيء سماء بغداد في يوم السيادة (صور)

شفق نيوز / نظمت أمانة بغداد، مساء الأحد، احتفالات كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تضمنت إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الأعلام العراقية بين المواطنين.

والثالث من تشرين الأول، هو يوم ذكرى الاستقلال العراقي عام 1932، وكذلك هو يوم الاعتراف بسيادة العراق في المحافل الدولية وأخذ مكانه عضواً كامل الأهلية في عصبة الأمم الامتحدة.

وأعلنت حكومتا بغداد وأربيل، قبل يومين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، للاحتفاء بهذه المناسبة.

وكان من المقرر أن تشهد منطقة الحارثية في بغداد، الجزء الثاني من الاحتفالية، بجانب ساحة التحرير، إلا أنه ألغي نتيجة احتراق نخلة بسبب الألعاب النارية.