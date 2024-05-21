زيلينسكي يهاتف السوداني ويدعوه للمشاركة في مؤتمر السلام

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجّه فيه دعوة رسمية له للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل.

وشهد الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

وتطرق الاتصال إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق، وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار.