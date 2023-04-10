زيلينسكي يهاتف السوداني: العراق دولة محورية

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما وصف الرئيس الأوكراني العراق بـ"الدولة المحورية والمهمة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".

وأكد السوداني خلال الاتصال "أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن "العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".