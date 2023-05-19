زيلينسكي يلتقي السوداني في السعودية ويدعوه لزيارة أوكرانيا

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، دعوة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة اوكرانيا التي تشهد حرباً مع روسيا منذ أكثر من عام.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير التقى في مدينة جدّة السعودية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

وشهد اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد.

من جانبه، بيّن الرئيس الأوكراني حرص بلده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا، مشيداً بدور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها.