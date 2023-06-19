زيدان يؤكد لرشيد  دعمه الكامل لتغيير "قوانين صدام"

شفق نيوز/ بحث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تغيير قوانين حقبة حكم صدام.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد الرئيس ضرورة استدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستثماره في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق جذب استثمار الشركات الأجنبية".

ووفقا للبيان؛ أن رئيس الجمهورية أشار إلى أهمية عرض حقيقة الواقع العراقي من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وثورة الإعمار والبناء ونقل الصورة الحقيقية دون أي قصور.

كما تطرق فخامته في معرض حديثه إلى زيارته الأخيرة على إيطاليا وما عكسته من حجم الإقبال الكبير على العراق، مشيراً بهذا الصدد إلى كلمة فخامته في منظمة العمل الدولية وما نقلته عن التطورات الإيجابية في العراق للمجتمع الدولي والتي كان لها أثر كبير لما تضمنته من مشاريع شراكات دولية إيجابية.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على طروحات رئيس الجمهورية وجهوده في إيصال حقيقة الواقع العراقي إلى المجتمع الدولي، مؤكداً دعمه الكامل لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من أجل استكمال تشريع القوانين المنصوص عليها في الدستور، بحسب البيان.