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زيدان يرد على انباء ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-11T10:20:46+0000
زيدان يرد على انباء ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ رد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، على الانباء التي تفيد بترشيحه لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة، فيما أشار إلى أن "تزوير" نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة "لم يثبت حتى الآن".

وقال زيدان في تصريحات اوردتها وسائل اعلام رسمية، إن "تزوير الانتخابات لم يثبت حتى الآن بدليل معتبر قانوناً".

وأضاف أن "التحقيق بقتلة المتظاهرين (الرافضين لنتائج الانتخابات) في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي، مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".

وأوضح أن "ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض حتى الآن على القضاء"، مبيناً أنه  "ما يزال في مراحله الأولى".

وبشأن الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، قال القاضي زيدان، إنه "رفض في أكثر من مناسبة تولي أي منصب خارج العمل القضائي".

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