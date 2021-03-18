زيدان يدعو مجلس القضاء للانعقاد لتطبيق قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوة للانعقاد تأتي لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب اليوم".

وأضاف انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صوت مجلس النواب على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، في جلسة شهدت مقاطعة الكتل الكوردية.