زيدان يدعو الى معالجة "ثغرات قانونية" تعيق حماية المرأة

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم السبت، إلى مراجعة القوانين التي تتضمن ثغرات تعيق جهود مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أن مناهضة هذا العنف "ليست شعاراً بل التزام شرعي وقانوني وإنساني".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زيدان في الحفل السنوي الذي نظمه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وشدد على أنّ "معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية"، داعيا إلى "مراجعة القوانين التي قد تتضمّن ثغرات تُضعف حماية المرأة، والعمل على تعديلها، وإطلاق حملات وطنية للتوعية القانونية بحقوق المرأة، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الهشاشة الاجتماعية".

وأشار زيدان ايضاً إلى "الحرص على دعم مسيرة المرأة (القاضية) وتمكينها في جميع مفاصل العمل القضائي، دون تمييز أو تهميش، إيمانا بأن العدالة لا تكتمل إلّا بمشاركة المرأة فيها على قدم المساواة"، مؤكدا أن "السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حضور القاضيات داخل المحاكم، في مختلف التخصصات".