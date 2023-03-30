زيدان يبحث مع وزير العدل الإماراتي تسليم المطلوبين للقضاء واسترداد أموال العراق

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير العدل الإماراتي عقد اتفاقيات قضائية واسترداد الأموال العراقية لدى أبو ظبي وتسليم المطلوبين.

وقال أعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أجرى، اليوم الخميس، مباحثات مع وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي بخصوص تبادل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وبحث عقد اتفاقيات قضائية بين البلدين الشقيقين".

ويشكو العراق من انتشار الفساد الإداري والمالي، وتهريب أمواله إلى خارج البلاد إذ تعد الإمارات وجهة محتملة لهذه الأموال التي تلاحقها فضلا عن استرداد مطلوبين لديها بتهم شتى أبرزها الاضرار بالمال العام العراقي.