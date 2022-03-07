زيدان والكاظمي يبحثان تأمين الحماية للقضاة العراقيين

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، مع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، التعاون في مكافحة الارهاب والفساد الاداري وحماية القضاة.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معه التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد الاداري وتأمين الحماية اللازمة للسادة القضاة.

وحضر اللقاء، وفق البيان، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب.