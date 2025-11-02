زيدان والفياض يبحثان مع فيدان التعاون القضائي والأمني

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كل على حدة، يوم الأحد، التعاون القضائي والأمني بين البلدين.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "زيدان استقبل فيدان والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة".

وفي اللقاء الآخر، قالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، إن رئيسها فالح الفياض استقبل في مكتبه ببغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحسب بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز فقد "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا، والتأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق المشترك بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلدين".

كما تناول اللقاء "مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل دعم جهود استقرار المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، وفق ما جاء في البيان.