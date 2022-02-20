زيدان الى لندن لتوقيع مذكرة تعاون مع القضاء البريطاني

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، يوم الاحد، الى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان توجه، اليوم، الى لندن بناء على دعوه من حكومة المملكة المتحدة لتوقيع مذكرة تفاهم تخص التعاون بين القضاء العراقي والقضاء البريطاني.

وأوضح البيان، أن تلك المذكرة تخص الاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية في الجرائم الارهابية والتعاون بين المعهد القضائي في العراق والمعاهد النظيرة في المملكه المتحدة.

ويرافق زيدان، بحسب البيان، مدير عام الدائرة الادارية والمالية في مجلس القضاء الاعلى ومدير عام المعهد القضائي .