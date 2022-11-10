سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيدان: القضاء العراقي حقق مكاسب نوعية في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-10T15:28:48+0000
زيدان: القضاء العراقي حقق مكاسب نوعية في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى، القاضي فائق زيدان، يوم الخميس، أن المتغيرات التي حدثت للقضاء العراقي بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليست في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها زيدان، على هامش المشاركة في ورشة العمل (السلطة القضائية.. أبرز التحديات وسبل المعالجة) المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرض زيدان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مسيرة القضاء العراقي تاريخياً منذ أفول الدولة العثمانية وفترة الاحتلال البريطاني وتأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي.

وعرَّج الرئيس زيدان، على "القوانين التي نظمت العمل القضائي منذ العشرينات حتى عام 2003، وأبرز التحديات التي واجهته ومحاولات ثلم استقلاله ونزاهته وصولا إلى التغيير بعد 2003 وتشكيل مجلس القضاء، ثم صدور قانون إدارة الدولة العراقية في 2004 الذي عدل التسمية الى مجلس القضاء الأعلى وتشكلت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا".

وتحدث رئيس مجلس القضاء، عن "صدور الدستور العراقي في 2005 الذي حدد إدارة شؤون القضاء في البلاد بمجلس القضاء الأعلى، ثم صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، واعتبر يوم صدور القانون في 23 /1 يوما للقضاء العراقي الذي نجح في العام نفسه بضمّ المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد ان كان تابعا لوزارة العدل".

وأكد زيدان، أن "هذه المتغيرات التي حدثت في مجلس القضاء الاعلى بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليس في العراق إنما في الشرق الأوسط، تجربة أن يدير القضاء نفسه بنفسه من خلال مجلس يتكون من كبار قضاته".

وأضاف أن "الاستقلالية التامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية منحت القضاء قوة اضافية لاستعادة عافيته بسرعة عند الشدائد والأزمات"، مستشهدا بما قدمته السلطة القضائية من خدمة جليلة أثناء الحرب ضد داعش الإرهابي إذ استمر القضاء بعمله رغم تلك الظروف متخذا أماكن بديلة كمقرات للمحاكم في تجربة نادرة سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وخلص القاضي فائق زيدان، إلى القول إن "استقلالية القضاء تجسدت أيضا في الانتخابات النيابية عام 2021 والتنافس السياسي الذي لم يشهده العراق منذ 2003، وتعرض القضاء الى ضغوط كبيرة الا انه استطاع الوقوف تجاه هذه الظروف واصدار قراراته بمهنية وعدالة".

related

زيدان الى لندن لتوقيع مذكرة تعاون مع القضاء البريطاني

Date: 2022-02-20 16:37:46
زيدان الى لندن لتوقيع مذكرة تعاون مع القضاء البريطاني

فائق زيدان يعلن صدور مذكرات اعتقال لقتلة "الهاشمي" ويشكو عدم تعاون إقليم كوردستان

Date: 2021-07-08 10:50:05
فائق زيدان يعلن صدور مذكرات اعتقال لقتلة "الهاشمي" ويشكو عدم تعاون إقليم كوردستان

القضاء العراقي يعاقب كل من يدعي "كذبا" تمثيله للسيستاني

Date: 2020-03-08 11:04:35
القضاء العراقي يعاقب كل من يدعي "كذبا" تمثيله للسيستاني

مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

Date: 2021-07-04 14:43:16
مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

الكاظمي يؤكد لزيدان دعمه للقضاء لأداء واجبه "في أفضل الظروف"

Date: 2022-08-28 09:41:03
الكاظمي يؤكد لزيدان دعمه للقضاء لأداء واجبه "في أفضل الظروف"

نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

Date: 2022-05-10 15:13:03
نواب ينوون مقاطعة جلسات البرلمان بسبب "المساءلة والعدالة": استغلال سياسي

القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق على خلفية التسجيل الفيديوي

Date: 2022-08-21 07:24:10
القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق على خلفية التسجيل الفيديوي

زيدان يرد على انباء ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة

Date: 2021-11-11 10:20:46
زيدان يرد على انباء ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة