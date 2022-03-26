زيباري يلقي باللائمة على "فتوى" للمحكمة الاتحادية بالإخفاق في انتخاب رئيس للعراق

شفق نيوز/ حمّل القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم السبت، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد جراء فتواها بإلزام حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب للجلسة المخصصة للتصويت على هذا المنصب.

وقال زيباري في تغريدة على "تويتر"، "اثبتت احداث جلسة النصاب اليوم بان فتوى او قرار المحكمة الاتحادية بضمان نسبة الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية بعكس بنود الدستور حول نصاب جلسات مجلس النواب".

وأردف بالقول إن "الشعب سيعاني من تشكيل الحكومة طويلا بعد ان مكنت الاحزاب الخاسرة من التحكم بالاغلبية الفائزة".