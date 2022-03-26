سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيباري يلقي باللائمة على "فتوى" للمحكمة الاتحادية بالإخفاق في انتخاب رئيس للعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T17:53:04+0000
زيباري يلقي باللائمة على "فتوى" للمحكمة الاتحادية بالإخفاق في انتخاب رئيس للعراق

شفق نيوز/ حمّل القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم السبت، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد جراء فتواها بإلزام حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب للجلسة المخصصة للتصويت على هذا المنصب.

وقال زيباري في تغريدة على "تويتر"، "اثبتت احداث جلسة النصاب اليوم بان فتوى او قرار المحكمة الاتحادية بضمان نسبة الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية بعكس بنود الدستور حول نصاب جلسات مجلس النواب".

وأردف بالقول إن "الشعب سيعاني من تشكيل الحكومة طويلا بعد ان مكنت الاحزاب الخاسرة من التحكم بالاغلبية الفائزة".

related

بعد جمعه تواقيع نواب "الثلث المعطل" .. الإطار يجتمع عشية جلسة انتخاب الرئيس

Date: 2022-03-25 12:35:45
بعد جمعه تواقيع نواب "الثلث المعطل" .. الإطار يجتمع عشية جلسة انتخاب الرئيس

قيادي بالديمقراطي الكوردستاني يحذر "فصائل غير منضبطة" من "لعبة خطرة جداً"

Date: 2020-01-26 22:27:52
قيادي بالديمقراطي الكوردستاني يحذر "فصائل غير منضبطة" من "لعبة خطرة جداً"

هوشيار زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية مسيس

Date: 2022-02-13 12:34:58
هوشيار زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية مسيس

وفد الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع "عزم" الإسراع بتشكيل الحكومة

Date: 2021-11-06 19:15:25
وفد الديمقراطي الكوردستاني يبحث مع "عزم" الإسراع بتشكيل الحكومة

لا تعني التراجع عن دعم زيباري.. مقرب منه: تغريدة الصدر هذا هدفها

Date: 2022-02-04 18:36:20
لا تعني التراجع عن دعم زيباري.. مقرب منه: تغريدة الصدر هذا هدفها

الديمقراطي الكوردستاني: زيباري الأجدر بتولي رئاسة الجمهورية

Date: 2022-01-29 15:07:50
الديمقراطي الكوردستاني: زيباري الأجدر بتولي رئاسة الجمهورية

زيباري: فصائل بالحشد هي من اطلقت الصواريخ والحكومة العراقية ابلغتها بالرد المباشر

Date: 2019-06-26 16:25:30
زيباري: فصائل بالحشد هي من اطلقت الصواريخ والحكومة العراقية ابلغتها بالرد المباشر

وفد كوردي يتفق مع المالكي على مقومات حكومة علاوي

Date: 2020-02-19 21:32:36
وفد كوردي يتفق مع المالكي على مقومات حكومة علاوي