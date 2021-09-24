زيباري يكشف اتفاقا مع بغداد لعودة الحزب الديمقراطي لمناطق النزاع بإستثناء البيشمركة

شفق نيوز/ ذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، أن قوات البيشمركة لن تعود في الوقت الراهن إلى محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد إلاّ أنه افصح بالوقت ذاته عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية يفضي لفتح مقار الحزب في تلك المناطق لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل

وقال زيباري في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حاليا ليست هناك خطط لعودة البيشمرگه الى كركوك و المناطق المتنازع عليها حسب الدستور.

وأوضح أن ما حصل من تفاهمات بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم عودة مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني و استغلالها للمقرات الحزبية لبدء الحملة الانتخابية وفق قانون الانتخابات و ضمان حرية و حركة جميع المرشحين في المحافظات كافة بدون اعاقات او استفزازات، مردفا بالقول: نأمل من جميع الاطراف مراعاة قانون الانتخابات لتكن حرة و نزيهة وعادلةً.