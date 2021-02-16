زيباري يعد قصف اربيل "اول اختبار" لإدارة بايدن

شفق نيوز/ اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل امس بأنه "اول اختبار" لإدارة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن.

وقال زيباري في تغريدة له على موقع تويتر، إن "الهجوم الصاروخي الليلة الماضية على مدينة أربيل وعلى المنشآت والشخصيات العسكرية الأمريكية تسبب في سقوط قتلى وجرحى"، مشدداً على أنه "تصعيد خطير".

وأضاف أن "هذا هو الاختبار الأول لعزم إدارة الرئيس بايدن على التعامل مع التهديدات الإرهابية ومحاولات قتل الأمريكيين".

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كوردستان محاولة لتأجيج التوترات.

فيما أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن شكرها للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في حادثة قصف اربيل، مشير إلى أن التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حادثة القصف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تهدف إلى "خلق الفوضى وخلط الأوراق".

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق اليوم، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتورطين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا فيه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.