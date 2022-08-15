زيباري يحذر من حرب أهلية في العراق: الاحتقان الشيعي بلغ ذروته

شفق نيوز / حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الاثنين، من حرب أهلية قد تحدث في العراق ما لم يتم منعها، فيما أشار إلى أن الاحتقان السياسي بين القوى الشيعية بلغ ذروته.

وكتب زيباري في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر، إن "الحروب الأهلية لا تحدث بقرارات قيادية، الحرب الكردية عام 1994 لم تبدأ بقرار من السادة مسعود بارزاني وجلال طالباني، ولكن أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية كانت السبب".

وأضاف أن "الاحتقان السياسي الحالي بين القوى الشيعية الإطار-والتيار، وصل ذروته ويجب منعه، ولنستفيد من التاريخ".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، في بادئ الأمر، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر.