زيباري لشفق نيوز: أنا مرشح البارتي الوحيد ولم يقدم مرشحاً آخر لمنصب رئيس العراق

أكد المرشح الى رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري لوكالة شفق نيوز، أنه مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني "الوحيد" للمنصب.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي، عقده، ظهر اليوم الاحد، بمقر اقامته في بغداد، رداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، إن كان هناك مرشحاً آخراً لمنصب من قبل الحزب، إن "المرشح الوحيد لهذا المنصب هوشيار زيباري"، مؤكداً "لا يوجد اي مرشح اخر قدم اوراقه للمنصب".

وأوضح زيباري خلال المؤتمر، أن "اكبر شرف بالنسبة الي ترشيحي من الرئيس مسعود بارزاني، وهذا اكبر شرف الي"، مضيفاً "هم لا يريدون رئيساً قوياً للعراق ويمتلك خبرة وكان هدفهم عرقلتنا لعدم الوصول إلى قبة البرلمان".

وتابع قائلا: "هم عطلوا العملية السياسية لعدم وصول هوشيار الزيباري إلى جلسة البرلمان"، مجدداً التأكيد "حتى الان لا يوجد مرشح للحزب الديمقراطي، لهذا المنصب، وتم استبعادنا اليوم حسب قرار المحكمة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".