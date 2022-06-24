زيباري عن استهداف "مجمع كورمور" بالسليمانية: الميليشيات تريد تركيع إقليم كوردستان لسلطانها

شفق نيوز/ علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، يوم الجمعة، على القصف الذي استهدف حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، مشيراً الى ان "القوى المليشياوية" في بغداد هدفها الأسمى تركيع اقليم كوردستان لسلطانها.

وقال زيباري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "عمليات القصف الصاروخي لمنشآت نفطية وغازية في الإقليم من اربيل و ناحية خبات لشركة كار سابقا والى قصف مجمع كورمور للنفط والغاز في قادر كرم في محافظة السليمانية يؤكد حقيقة بسيطة بان القوى المليشياوية في بغداد لا تفرق بين المحافظتين وهدفها الاسمى تركيع اقليم كوردستان لسلطانها".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال 72 ساعة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قصفا صاروخيا جديداً بالكاتيوشا استهدف شركة دانة غاز العاملة في الحقل المذكور في قضاء جمجمال دون معرفة حجم الأضرار.

وكشف مدير ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال اليوم الجمعة، تفاصيل استهداف شركة "دانة غاز" الإماراتية في الهجوم الذي استهدف حقل "كومور" الغازي في محافظة السليمانية.

وقال مدير ناحية قادر كرم صديق باوه في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم في تمام الساعة (2:10) ظهرا.

وعن تفاصيل الحادث، اكد صديق ان القصف كان عن طريق صاروخ كاتيوشا واحد وقع في أطراف الشركة ولم يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

كما أشار إلى أن الصاروخ انطلق من قرية "كومور" التي تبعد بحدود سبعة كيلو مترات من ناحية قادر كرم وهي تقع ضمن منطقة الفراغ الأمني الحاصل بين بغداد واربيل لكنها تقع ضمن حدود السلطات الاتحادية.

وتابع صديق بالقول إن، الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة وبنفس الطريقة ومن نفس المكان تم استهداف الشركة هذا اليوم.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.