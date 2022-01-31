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زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T12:37:38+0000
زيباري رئيسا للجمهورية بعد اسبوع.. الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تقود "تظاهرات" ضد مرشح الحزب

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، على التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق العاصمة بغداد، الرافضة لترشيح هوشيار زيباري لتولي منصب رئيس الجمهورية.

فيما أكد عضو آخر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان مرشح الحزب هوشيار زيباري سيصبح رئيسا للجمهورية بعد أسبوع بأغلبية برلمانية بحسب التفاهمات والاتفاقات السياسية.

وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه التظاهرات ليس شعبية، بل هناك جهات سياسية تقف خلف هذه التظاهرات، وعناصر هذه التظاهرات هم من الوية رئاسة الجمهورية، ونحن نعرفهم جيداً انهم مدفوعين من يقودهم ومن يدفع لهم".

وبين طه أن "ساحة التحرير وسط بغداد، هي ساحة شهداء تشرين، ولا يوجد للأحزاب السياسية استغلال هذه الساحة ونقل الخلافات السياسية لساحة الشهداء، التي كان له دور مهم في تغيير الواقع السياسي من خلال تغيير الحكومة وكذلك إجراء الانتخابات المبكرة".

ويتجمع عدد من الأفراد في مناطق قريبة من المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد يحملون لافتات تعبر عن رفضهم تولي مرشح الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس الجمهورية.

من جهته؛ قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بنكين ريكاني، وهو عضو الوفد المفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، لوكالة شفق نيوز، ان "أكثر من 200 نائب سيصوتون لصالح مرشحنا هوشيار زيباري في جلسة البرلمان القادمة بعد أسبوع، وفقاً للاتفاقات والتفاهمات مع القوى السياسية الحليفة وابرزها التيار الصدري والقوى السنية بالأغلبية المطلقة ان لم يكن بالإجماع".

وأضاف ان "أطرافا من الاطار التنسيقي، عدا الجانب السياسي، يميلون الى كفة هوشيار زيباري من بقية المرشحين المتنافسين لما يحظى به من خبرة سياسية وقبول لدى جميع القوى والأطراف على مر السنوات الماضية".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أسماء المرشحين الى رئاسة الجمهورية، والبالغ عددهم 25 مرشحاً.

لكن التنافس ينحصر بين زيباري ومنافسه مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، خلال جلسة البرلمان يوم 8 شباط المقبل.

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