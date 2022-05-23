زيباري: اتهامات تنسيقية المقاومة باطلة وتهدد السلم الأهلي

شفق نيوز/ رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الاثنين، على بيان أصدرته تنسيقية الفصائل الموالية لإيران حمل اتهامات لأقليم كوردستان.

وكتب زيباري في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن "بيان اليوم للهيئة التنسيقية لما يسمى بالمقاومة ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو كذب في كذب في كذب".

وأضاف أن "عليهم (تنسيقية المقاومة) ان يراجعوا معلوماتهم المغلوطة والمهددة لأمن وسلامة العراق"، وأردف: "أنها اتهامات باطلة وغير مسؤولة".

وقالت تنسيقية الفصائل المقاومة في وقت سابق من يوم الاثنين؛ أنها رصدت عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كوردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج وفقا لبيانهم.

https://twitter.com/HoshyarZebari/status/1528806016271499267