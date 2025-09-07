شفق نيوز- بغداد

كشفت مستشارية الأمن القومي العراقي، يوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم، في مكتبه السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف.

وبحث الأعرجي مع السفير الروسي تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي المرتقبة منتصف الشهر.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، وجرائم الإبادة والتجويع في غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين بشكل عاجل من خلال قيام المجتمع الدولي بدوره الحقيقي والضغط لتحقيق ذلك.