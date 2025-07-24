زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية التركي والسوري إلى العراق

شفق نيوز - بغداد / انقرة / دمشق

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية تركيا وسوريا الى العراق قريبا لاستكمال المباحثات التي جرت بين الدول الثلاث في أنقرة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز بأن "من المؤمل ان يزور بغداد خلال الايام القادمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السوري اسعد الشيباني لاستكمال المباحثات التي جرت بين البلدان المشار إليها".

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع المرتقب سيركز على عدة محاور من بينها كيفية رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها على شكل اتفاقات بروتوكولية، الى جانب مناقشة الملف الامني، والسياسي والشراكة، وفق قواعد المصالح المشتركة، وقواعد حفظ الجوار، واستقرار الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وكانت وكالة "يني شفق" التركية قد كشفت، يوم أمس الأربعاء 23 من شهر تموز/يوليو الجاري، عن مشاركة وفد عراقي يضم مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية في مباحثات تجريها وزارة الخزانة الأمريكية في أنقرة وإسطنبول مع نظرائهم من تركيا وسوريا، لبحث رفع العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.