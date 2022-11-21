زيارة مرتقبة لرئيس اقليم كوردستان إلى بغداد لبحث عدد من الملفات

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، بزيارة مرتقبة سيجريها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد لبحث عدد من الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "زيارة مرتقبة سيجريها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على رأس وفد كبير إلى بغداد".

واضاف المصدر؛ ان "الوفد سيلتقي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين".

وأوضح ان "الوفد سيناقش خلال زيارته حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة واتفاق النفط وعدد من المواضيع والقضايا المشتركة بين بغداد واربيل".