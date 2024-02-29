زيارة أردوغان إلى بغداد وطريق التنمية على طاولة مباحثات حسين وفيدان

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد، وآخر مستجدات مشروع طريق التنميَّة الاستراتيجي.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي بنظيره التركيّ هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الثالث، الذي يُعقد في مدينة أنطاليا، وشهد بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الجارين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق، ومشاركة فؤاد حسين في اجتماعات الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربيَّة المُزمعُ عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، فضلاً عن التقدم الحاصل في مشروع طريق التنميَّة ذو الأهميَّة الاستراتيجيَّة للعراق والمنطقة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة التركيّ، اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيَّة مع العراق، بما يخدم مصلحة البلدين الجارين والمنطقة، مُعرباً عن شكره لفؤاد حسين، على حضوره للمُشارَكة في المنتدى الذي يعد منصة لنقل الآراء ووجهات نظر دول المنطقة ازاء القضايا الإقليميَّة والدوليَّة.