زيارة أردوغان للعراق.. قضية المياه أهم بنودها ويتوجه لأربيل بعد بغداد

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، في حين لمّح إلى زيارة أربيل بعد بغداد.

جاء ذلك خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الصحفيين عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأشار أردوغان أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم.

وقال: "هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا".

وألمح أردوغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.

وسابقًا صرح نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان.

وردًا على سؤال حول تاريخ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، قال أردوغان: "نجري اتصالات هاتفية متكررة مع السيد بوتين، وحتى الآن لم يتم تحديد تاريخ لزيارة تركيا، وواثق أن هذه المسألة ستتضح في أقرب وقت".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق.

جاء ذلك خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الصحفيين عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأشار أردوغان أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم.

وقال: "هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا".

وألمح أردوغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.

وسابقًا صرح نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان.

وردًا على سؤال حول تاريخ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، قال أردوغان: "نجري اتصالات هاتفية متكررة مع السيد بوتين، وحتى الآن لم يتم تحديد تاريخ لزيارة تركيا، وواثق أن هذه المسألة ستتضح في أقرب وقت".