زيارة خاصة.. طهران تُحمّل الحكيم رسالة للسياسيين العراقيين

شفق نيوز- بغداد/ طهران

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، يجري زيارة إلى إيران، وقد حملته الأخيرة رسالة للسياسيين العراقيين، بشأن التهدئة في المنطقة والوساطة مع أمريكا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طهران قدمت دعوة رسمية لرئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، لزيارتها، وقد وصلها يوم أمس السبت، وخلالها حملته رسالة مهمة لإيصالها للشركاء في العملية السياسية بالعراق، مفادها أن يكون العراق لاعباً أساسياً في استقرار المنطقة، على اعتبار أن موقعه الجغرافي يمنحه ذلك الامتياز".

وأضاف أن "نقاشات الحكيم في إيران، تركزت على إيجاد نقاطاً مشتركة أو التقاء بين أطراف الصراع الرئيسي في المنطقة، إيران وأمريكا، وفيها أكد الحكيم إرسال رسائل طمئنة للطرفين بالتزام الوساطة الإيجابية وضبط أمن المنطقة وعدم الذهاب باتجاه التصعيد".

وأشار إلى أن "الحكيم سيلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي"، مبيناً أن "الحكيم أيضاً قد يزور، قريباً، بعض دول المنطقة، لمناقشة تلك التفاهمات والعمل على التهدئة وعدم التشويش على الانتخابات في العراق".

ولفت المصدر إلى أن "زيارة الحكيم تستغرق ثلاثة أيام وقد تمدد إذا ما اقتضى الأمر".

ويعتبر العراق، من أبرز نقاط الصراع بين أمريكا وإيران، وغالباً ما تطالب الولايات المتحدة، بإبعاد العراق عن إيران وخروجه من مظلتها.

وتحول العراق في فترة المفاوضات النووية، لنقطة مهمة فيها، وخاصة ملف الفصائل المسلحة، الذي طرح بقوة على طاولة المفاوضات.

وسبق وأن قاد العراق وساطات بين العراق والسعودية، واستضاف جولات منها في بغداد، قبل أن تنتهي بالصلح التاريخي بين البلدين.