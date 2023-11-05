زيارة بلينكن إلى العراق.. لا وقت محدد للوصول

شفق نيوز/ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية الأمريكي سيصل الى العاصمة بغداد اليوم الأحد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إنه لا يوجد وقت محدد لوصول الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى بغداد، لكنه سوف يصل مساء هذا اليوم.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إلى رام الله للاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتباحث بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف صعب بسبب دعمها لإسرائيل في وقت يشعر فيه العالم بالصدمة من مقتل المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن رحلة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط سلطت الضوء على "الوضع الصعب الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه عالقة بين الغضب الدولي بسبب مقتل الفلسطينيين والدعم الثابت لإسرائيل"، حيث يزداد عدد الدول التي تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار غير المشروط.

وزار بلينكن السبت، الأردن وعقد مباحثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط.