الزيدي يعين أول مستشارة في حكومته

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، باختيار أزهار حسين صالح مستشارة لرئيس الوزراء للشؤون الإدارية والفنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أزهار حسين صالح، جرى اختيارها لتولي منصب مستشار رئيس الوزراء علي الزيدي، في الشؤون الإدارية والفنية".

وأضاف أن "صالح شغلت سابقاً منصب نقيب المهندسين العراقيين، كما تولت منصب الوكيل الأسبق لوزارة التخطيط، وتمتلك خبرة واسعة في المجالات الإدارية والفنية والتخطيطية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع، عن تكليف رئيس الوزراء، لحيدر العبودي كمتحدث باسم الحكومة، وحسنين الشيخ لمنصب المدير الخاص بمراسم رئيس الوزراء، فيما جرى ترشيح عبد الزهرة الهنداوي لتولي منصب مدير المكتب الإعلامي.