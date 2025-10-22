أزمة مالية ومائية.. لجنتان نيابيتان تدعوان لجلسة طارئة بحضور السوداني

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنتا المالية، والزراعة والمياه والأهوار، النيابيتان، مساء اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن الوضع المائي والمالي للبلاد.

وانتقد البيان الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، نهج الحكومة في التعامل مع الأزمة المائية وعدم إعلان "حالة الطوارئ المائية" لتفادي "الأزمة الكارثية"، والسكوت عما تنتهجه تركيا بـ"تعطيش العراق"، بحسب تعبيرات البيان.

ودعا البيان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة بموضوع "قحط المياه" بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمختصين، وإلزام مجلس النواب الحكومة بإعلان "حالة الطوارئ المائية".

كما طالبت اللجنتان، بتوضيح أسباب "منع" رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المالية، من الحضور إلى لجان مجلس النواب إلا بعد استحصال موافقة منه، في وقت تعاني البلاد من مشكلة "شحة مالية".

ووجهت اللجنتان بيانهما المشترك إلى "الشعب، والمرجعية الدينية، والقوى السياسية كافة، وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، ووسائل الإعلام كافة".

وصدر البيان المشترك من رئيس اللجنة المالية يوسف الكلابي ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار فالح الخزعلي.