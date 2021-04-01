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أزمة سعودية-عراقية-إيرانية في الأفق.. والسبب صورة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-01T18:08:58+0000
أزمة سعودية-عراقية-إيرانية في الأفق.. والسبب صورة

شفق نيوز/ نشر رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، صورة مثيرة للجدل قد تتسبب بأزمة سياسية، وكتب عليها نصاً يتعلق بالعرب والإيرانيين.

والصورة المنشورة مركبة وتظهر لقاءين لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب على الصورة: "الصورة تتحدث. العراق دولة عربية، الفرس خارج المعادلة".

ثم ذيل الصورة بعلم العراق وكتب إلى جواره كرامة، وكذلك فعل مع العلم السعودي.

وكان الكاظمي قد أجرى أول زيارة للسعودية أمس الأربعاء، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وسط استقبال حافل بالطائرات الحربية والمدافع.

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