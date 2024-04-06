أزمة ديالى تقترب من الحل.. دولة القانون يرشّح "مؤيد العبيدي" لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، يوم السبت، عن ترشيح مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى عن الائتلاف، كاستحقاق انتخابي.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون رعد الماس، لوكالة شفق نيوز إن رئيس الائتلاف نوري المالكي، رشح بشكل رسمي مؤيد العبيدي، لمنصب محافظ ديالى".

وأضاف أن "الترشيح جاء بعد عدم القدرة على تمرير المرشح السابق وضاح التميمي"، مبيناً أن "ترشيح العبيدي جاء كاستحقاق المحافظة لدولة القانون".

وتابع الماس: "الآن الكرة في ملعب الكتل السياسية وأعضاء مجلس ديالى لحسم قضية تأخير تشكيل الحكومة المحلية في ديالى".

وكان أحد أعضاء مجلس ديالى، قد كشف يوم الخميس الماضي، تفاصيل اجتماع عقد بين الكتل السياسية للخروج باتفاق نهائي حول تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأبلغ عضو المجلس وكالة شفق نيوز، بأن "الكتل السياسية عقدت خلال الساعات الـ48 الماضية اجتماعا في ديالى لمناقشة تداعيات أزمة تشكيل الحكومة المحلية وانقسام المجلس حول منصب المحافظ".

وأضاف العضو الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه "تم الإتفاق على أن يقدم ممثلو الكتل الشيعية 5 تواقيع من اعضاء مجلس ديالى الشيعة لحسم ترشيح شخصية من المكون الشيعي لمنصب المحافظ بموعد اقصاه اليوم الخميس، وحال عجزت الكتل الشيعية عن جمع 5 تواقيع، فإن الكتل السنية بالمقابل ستجمع 5 تواقيع للمطالبة بأن تكون شخصية المحافظ من المكون السني".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.