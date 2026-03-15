"أزمة جيهان" ورئاسة الحكومة على طاولة الإطار التنسيقي

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الأحد، عن اجتماع مرتقب لقيادات الإطار خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات تتعلق بأزمة تصدير النفط وعدد من الملفات السياسية والأمنية في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زعامات الإطار ستعقد اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرارات تخص تصدير النفط الخام عبر خط جيهان، إضافة إلى مناقشة ملف الاستحقاقات الدستورية وضرورة حسمها بالسرعة الممكنة".

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضاً "شروط اختيار رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن "أغلب زعامات الإطار اتفقت على استبعاد نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وحيدر العبادي من الترشيح، من دون الإعلان عن ذلك بشكل علني".

وبحسب المصدر، فإن القيادات الإطارية تبحث كذلك "حسم ملف رئيس الحكومة بعد عيد الفطر أو تأجيله لحين انتهاء الحرب".

في السياق، قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري والمقرب من ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الدوري لقيادات الإطار التنسيقي قد يفضي إلى تسمية وفد إطاري لزيارة أربيل".

وأوضح أن الزيارة المحتملة تهدف إلى "حث الإقليم على حسم مرشح رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مناقشة ملف تصدير النفط عبر جيهان وأسباب رفض الإقليم التصدير عبر هذا المنفذ"، مشيراً إلى أن "عدم التصدير يضر بمصلحة البلاد دونما تمييز".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان رفضت طلب استئناف تصدير النفط عبر خط الإقليم إلى ميناء جيهان لتعويض توقف الصادرات من الحقول الجنوبية.وأوضحت أن بغداد اقترحت تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً عبر الأنبوب، إضافة إلى نفط حقول الإقليم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض مع طرح شروط أخرى، داعية لاستئناف التصدير سريعاً لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن توقف الصادرات.