أزمة بديل الحلبوسي.. أبواب تعديل نظام البرلمان "مغلقة" وترجيح بجلسة مرتقبة

شفق نيوز/ قال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهكلي، يوم الخميس، إن "الأبواب مغلقة" بوجه من يريد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بملف الترشيح لمنصب رئيس جديد للمجلس النيابي المتعثر منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار قضائي.

وأضاف الدهلكي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الاجواء السياسية تضغط حاليا باتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "الاجواء والضغط السياسي والإرادة الحقيقية بالوقت الحالي ستحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان باقرب وقت".

وتابع: "الأبواب مغلقة بوجه من يرغب بفتح ملف النظام الداخلي وتعديله وإعادة الترشيح لمنصب رئيس البرلمان"، مشيراً إلى أن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان موجودون ولا حاجة لاعادة الترشيح مرة اخرى، ومن يحظى بثقة اعضاء مجلس النواب سيكون رئيسا للمجلس".

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.

وكان الإطار التنسيقي، قد حدد يوم 20 تموز الجاري موعداً لحسم الخلاف السني على تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، وقال إن بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.