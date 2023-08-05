أزمة الدولار على طاولة السوداني والبرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن لقاء مرتقب برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة الأسباب التي أدت إلى إرتفاع سعر صرف الدولار وإجراءات الحكومة لمواجهة الازمة.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق والإجراءات والقرارات التي صدرت من البنك المركزي لمواجهة الأزمة".

واضاف ان "اللجنة ستلتقي برئيس الوزراء محمد السوداني لمناقشة إجراءات الحكومة والقرارات التي صدرت عنها وعن البنك المركزي لحل أزمة الدولار".

وبين المحمدي، ان "اللجنة ستستضيف ايضا المسؤولين في وزارة المالية والضريبة والجمارك وقادة في الاجهزة الامنية للتحدث عن إجراءاتهم والحد من تهريب العملة الاجنبية الى الخارج".

ومطلع آب الجاري، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفاصيل ازمة الدولار والتي وصفها بانها "معركة"، معلناً في ذات الوقت القبض على شبكة لـ"كبار المضاربين" ترتبط بمضاربين في إقليم كوردستان.