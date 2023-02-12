زلزال تركيا.. السفارة العراقية في انقرة تفتتح مأوى جديدا لرعاياها وتؤكد اجلاء 75 عراقيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، في أنقرة افتتاح مركز ثان للإيواء في أنقرة بسبب زيادة إعداد الرعايا العراقيين النازحين من مناطق الزلزال.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة افتتحت، اليوم الأحد المركز الثانيّ للإيواء في أنقرة في مدرسة الأبداع العراقيَّة الواقعة في 19 مايس، زقاق جايلاك، رقم:5، 06290، كجي اورن، بسبب زيادة إعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال المدمر".

واشار البيان؛ إلى أنَّ السفارة أجلت يوم أمس (75) مواطن عراقيّ، وتعمل على إصدار الوثائق الخاصة من أجل نقلهم إلى العراق.