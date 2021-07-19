زعيم عربي يهنئ الكاظمي بالعيد

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر "تلقى إتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

ونقل البيان، عن الكاظمي قوله، "بحثنا تنمية العلاقات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما أشاد الكاظمي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع العراق الى تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

من جهته عبر بن زايد عن "مساندته للعراق ولخطوات حكومة الكاظمي الرامية الى الاصلاح وانتهاج سياسة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة عموماً".