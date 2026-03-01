زعيم النجباء يتوعد ترمب ثأراً لاغتيال خامنئي

شفق نيوز- بغداد

توعد الأمين العام لحركة النجباء- إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق- أكرم الكعبي، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالثأر لمقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وذكر الكعبي في بيان قدم فيه التعزية بمقتل خامنئي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تاجر الحروب وعدو السلام والإنسانية المجرم الإرهابي ترمب، تيقن أنك بعد اليوم لن تهدأ ولن تستقر ولن يرتاح لك بال".

وبعد رثاء خامنئي، قال الكعبي: "نعاهدك أننا لن يرتاح لنا بال ولن يستقر لنا حال حتى نثأر أضعافاً مضاعفة ونذيق الأعداء مرارة ما اقترفوه، ونلقنهم درساً لن ينسوه حتى ظهور صاحب الأمر والزمان".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.