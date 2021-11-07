زعيم الفتح يؤشر "طرفاً ثالثاً" حاول اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ رأى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاحد، أن "طرفاً ثالثاً" يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مطالباً بكشفه "أياً كان".

وقال العامري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة الاستهداف الذي حصل الليلة البارحة لمنزل رئيس مجلس الوزراء"، مطالباً "الجهات المختصة التحقيق في الموضوع والتثبت من الحقائق وكشف من يقف وراء ذلك ومحاسبته اياً كان".

وحذر العامري قائلاً إن "طرفاً ثالثاً يقف وراء الحدث من اجل خلط الاوراق وخلق الفتنة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تعرضه محاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم الاحد (7 تشرين الاول)، في وقت أوضحت السلطات الامنية أن المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.