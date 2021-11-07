سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زعيم الفتح يؤشر "طرفاً ثالثاً" حاول اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T10:52:56+0000
زعيم الفتح يؤشر "طرفاً ثالثاً" حاول اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ رأى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاحد، أن "طرفاً ثالثاً" يقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مطالباً بكشفه "أياً كان".

وقال العامري في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة الاستهداف الذي حصل الليلة البارحة لمنزل رئيس مجلس الوزراء"، مطالباً "الجهات المختصة التحقيق في الموضوع والتثبت من الحقائق وكشف من يقف وراء ذلك ومحاسبته اياً كان".

وحذر العامري قائلاً إن "طرفاً ثالثاً يقف وراء الحدث من اجل خلط الاوراق وخلق الفتنة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تعرضه محاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم الاحد (7 تشرين الاول)، في وقت أوضحت السلطات الامنية أن المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.

 

related

"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

Date: 2020-02-01 12:54:17
"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

الفتح عن حوار الكاظمي: عديم الجدوى من دون تحقيق أمرين

Date: 2021-03-10 14:11:29
الفتح عن حوار الكاظمي: عديم الجدوى من دون تحقيق أمرين

العامري: جميع الكتل خولت علاوي لتشكيل حكومة بهذه المواصفات

Date: 2020-02-22 16:19:42
العامري: جميع الكتل خولت علاوي لتشكيل حكومة بهذه المواصفات

تحالف العامري يهاجم تظاهرات البصرة: مدفوعة من جهات سياسية

Date: 2019-06-23 13:30:25
تحالف العامري يهاجم تظاهرات البصرة: مدفوعة من جهات سياسية

تحالف العامري يكشف موقفه من "الجلسة الطارئة"

Date: 2020-02-22 18:48:06
تحالف العامري يكشف موقفه من "الجلسة الطارئة"

الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

Date: 2021-01-30 07:11:57
الفتح يتحدث عن "خيانة عظمى" ويوجه رسالة عاجلة إلى "حامي الدستور"

العامري والخزعلي يوجهان طلباً إلى أنصارهما المتظاهرين

Date: 2021-10-20 13:00:19
العامري والخزعلي يوجهان طلباً إلى أنصارهما المتظاهرين

"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

Date: 2020-02-27 14:27:59
"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ