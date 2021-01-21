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زعيم العصائب يفتح النار على الحكومة العراقية ويحدد سببين للعمليات "الإرهابية"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T12:19:55+0000
زعيم العصائب يفتح النار على الحكومة العراقية ويحدد سببين للعمليات "الإرهابية"

شفق نيوز/ هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك عقب تفجيرين داميين مزدوجين في بغداد خلّفا أكثر من 100 ضحية وجريح.

وقال الخزعلي في تغريدة له ، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "داعش ليست قوية، ولكن الاسترخاء الأمني والانشغال السياسي للحكومة هما سبب العمليات الإرهابية الأخيرة في ديالى وصلاح الدين والأنبار وجرف الصخر، ومؤخرا في ساحة الطيران ببغداد".

وأضاف "يفترض على الأجهزة الاستخباراتية أن تبذل جهدها في معرفة تفاصيل هذه الحوادث، وخصوصا الأخير، مثلما رأيناها بذلت جهدا كبيرة في معرفة من يستهدف المصالح الأمريكية".

وارتفعت حصيلة التفجيري الانتحاريين في ساحة الطيران وسط بغداد، عند 116 ضحية وجريحا.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الحصيلة ارتفعت بسقوط 28 ضحية، وإصابة 88 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

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